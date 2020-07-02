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02.07.2020 - 07:00 |

Baba ve kızından anlamlı destek

Akademisyenliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci de olan Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Güney, Kovid-19 pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerine “İsimsiz Şarkılar adlı parçasını ithaf ederek çok anlamlı bir desteğin de öncülüğünü yaptı.

Baba ve kızından anlamlı destek

Prof. Dr. Güney ve kızı İdil Güney Şimşek’in çıkardığı ve YouTube’da yayınlanan klipte şu açıklamaya yer verildi:

“2020 yılında Kovid-19 virüsünün beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla dünya genelinde yaşanan salgında milyonlarca kişi hastalandı ve yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti. Virüsün ortaya çıkışıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Dedeler, anneanneler, babaanneler, anneler, babalar, çocuklar, eşler, sevgililer tek tek yaşama veda ederken, hayatta kalabilmek, sevdikleriyle beraber olabilmek ve onlara son kez veda edebilmek için çok mücadele ettiler.Bulaş riskini azaltmak için günlerce hatta aylarca evde karantina günleri yaşadılar. Sevdikleriyle tekrar beraber olabilmenin hasretini çektiler. Bu süreçte sahada fiili olarak özveriyle çalışan gecesini gündüzüne katarak, kendi canlarını ortaya koyan hemşireler, hekimler ve tüm sağlık çalışanları iyileşen hastalarla mutluluk duyan isimsiz kahramanlardı. Hastalığı ailelerine ve yakınlarına bulaştırmamak için günlerce evlerine gitmediler, otellerde ve misafirhanelerde kaldılar.”

İsimsiz kahramanlar

“Pandemi, insanlara hayatın ve yaşamanın değerlerini de bir kez daha hatırlattı. Pandemi, süreci hâlâ kontrol edilemedi. Virüse karşı aşı bulma ve ilaç geliştirme çabaları büyük bir özveriyle devam ediyor. Baba kız olarak beraber söylediğimiz, “İsimsiz Şarkılar” bu sürecin isimsiz kahramanları olan sağlık emekçilerine ithaf edilmiştir.”

Söz ve müziği Prof. Dr. İrfan Güney’e ait olan ve düzenlemesini Turhan Yükseler’in yaptığı şarkı, sağlık emekçileri ve sosyal medya kullanıcılarının büyük beğeni ve takdirini kazandı.

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