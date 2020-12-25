MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri "Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu"
ABONE OL
25.12.2020 - 16:40 |

"Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu"

Müge Anlı’nın programında bugün yaşanan bir son dakika haberi ile herkes şaşkına döndü. Günlerdir haber alınamayan ve yaşadığına dair herhangi bir bilgi olmayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç’ın kaybolmasında sevgilisinin de ilgisi olduğu iddiası ortaya çıktı.

"Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu"
Son Dakika | Müge Anlı'da büyük itiraf! 'Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu'
Son Dakika | Müge Anlı'da büyük itiraf! 'Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu'
Son Dakika | Müge Anlı'da büyük itiraf! 'Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu'
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ekrana yansıyan olay sonrası polis ve jandarma harekete geçti. Televizyoncu Müge Anlı'nın programında yaşanan olayda; günlerdir haber alınamayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın kaybolmasında sevgilisinin parmağı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Televizyoncu Müge Anlı'nın programında yine Türkiye gündemine oturan olaylar yaşandı. 32 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti.

İzmir’in Urla ilçesinde 24 Kasım günü kaybolan ve hiçbir izine rastlanmayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın aranması devam ediyordu. Şüphelerin odağındaki Kılıç'ın sevgilisi ve sevgilisinin dünürüne ait evin çevresinde kadavra köpeği ile arama çalışması gerçekleştiriliyor.

Günler önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı aramak için çocukları Müge Anlı’ya başvurmuştu. Anlattıkları ise akıllara durgunluk vermişti. Kılıç'ın programa katılan çocukları sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ve sevgilisinin, Hamdi Kılıç’a bir şey yapmış olduğundan şüphe ettiklerini anlattılar.

Hamdi Kılıç'ın kızı Seher Tetik; “Babamın sevgilisi, dünürü ile ilişki yaşıyordu. Birlikte evlilik vaadiyle insanları dolandırıyorlardı. Babamı da parası için öldürdüklerini düşünüyoruz” iddiasında bulunmuştu.

Ayrıca Seher Tetik’in anlattığına göre; Hamdi Kılıç, en son sevgilisinin evinin önünde görülmüştü. Müge Anlı’da konuşulan bu iddialar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahsi geçen yerde kadavra köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.

 

 

Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldıNevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! 'Önemli oranda düşüş kaydedildi'

Son dakika... Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! 'Önemli oranda düşüş kaydedildi'

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Son dakika! Yalnızca 6 gün kaldı! Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu

Son dakika! Yalnızca 6 gün kaldı! Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet