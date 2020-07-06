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06.07.2020 - 12:27 | | İHA

Babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu.

Babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen Çağatay Şamlı, serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Babanın en acı anı Oğlunun cansız bedeni bulundu

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti. Konya ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı. Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası Bülent Şamlı, ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü. İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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