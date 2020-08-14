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14.08.2020 - 18:00 | | İHA

Babanın nefesi hayata döndürdü

 Adana’da alabora olan yelkenliden göle düşen 2‘si genç kız toplam 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan genç dalgıç, polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndü.

Babanın nefesi hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
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Olay Adana Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Şen Tekgözlü (17) babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti.

Bu sırada gölde bir yelken alabora olunca ikisi genç kız toplam 3 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Ali Şen Tekgözlü, babasının ve arkadaşlarının uyarısına rağmen gençleri kurtarmak için göle girdi.

Gençlerin yanına giderken yelken uzakta olduğu için yorulan Tekgözlü, gücünü kaybederek göle battı. Bu arada göle düşen gençler, gelen bir başka tekne ile kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler geldi. Polisler, kısa sürede Tekgözlü’yü battığı yerden çıkardı.

Karaya getirilen gence dalgıç polisler dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu arada başında duran baba hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun yüzünü sevip "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bir süre sonra baba oğluna, "Ben oğluma bir nefes vereyim" diyerek suni teneffüs yaptı. Babanın birkaç kez suni teneffüs yapması sonrası oğlunun kalbi yeniden atmaya başladı. Dalgıç polisin uzun süren kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata dönen genç, hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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