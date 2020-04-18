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18.04.2020 - 14:27 |

Badem Åžeker 2 konusu nedir, oyuncularÄ± kimlerdir? Badem Åžeker 2 nerede çekildi?

Badem Åžekeri 2 filmi bugÃ¼n izleyicilerle televizyon ekranlarÄ±nda buluÅŸacak.Doktor Mehmet ile AyÅŸe'nin hikayesi filmde yer alÄ±yor. BugÃ¼n televizyonda yayÄ±nlanacak filmin oyuncu kadrosu ise merakla araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Peki Badem Åžeker 2 konusu nedir, oyuncularÄ± kimlerdir? Film nerede Ã§ekildi?

Badem Åžeker 2 konusu nedir, oyuncularÄ± kimlerdir? Badem Åžeker 2 nerede çekildi?

Alper SaldÄ±ran ve Burcu Ã–zberk'in baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ±ÂBadem Åžekeri 2 televizyon filmi bugÃ¼n yayÄ±nlanacak. YÃ¶netmenliÄŸini AydÄ±n Bulut'un yaptÄ±ÄŸÄ± filimin senaryosunu ise Alper Erze yazdÄ±. Filmin nerede Ã§ekildiÄŸi ve konusu ise merak ediliyor. Peki Badem Åžeker 2 nerede Ã§ekildi, konusu nedir? Ä°ÅŸte oyuncularÄ±...

BADEM ÅžEKERÄ° 2 KONUSU

AyÅŸeâ€™nin halasÄ±nÄ± iyleÅŸtirdikten sonra Doktor olan Mehmetâ€™in Ã¼nÃ¼ herkese yayÄ±lÄ±r. Åžifa arayan herkes namÄ± deÄŸer Badem Åžekeriâ€™nin kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rmaya baÅŸlar. TÃ¼m bu telaÅŸa iÃ§inde AyÅŸe ve Mehmetâ€™in birbirlerine olan aÅŸkÄ± iyice gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸlarken aralarÄ±na Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir engel girer. Civar kÃ¶ylerin okumuÅŸ, gÃ¶rmÃ¼ÅŸ aÄŸasÄ± Ziver bey AyÅŸeâ€™ye tutulur. AralarÄ±ndaki tek engel olarak doktoru gÃ¶ren Ziver bey, Muhtar Bahriâ€™nin de yardÄ±mÄ±yla Doktor Åžekerâ€™e Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir oyun oynar. Bu oyun AyÅŸe ile Mehmetâ€™i ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi Mehmetâ€™in hayatÄ±nÄ± tÃ¼mden karartacak bir oyundur.

BADEM ÅžEKERÄ° 2 NEREDE Ã‡EKÄ°LDÄ°?

Tarihi dokusu ve doÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Ã‡anakkaleâ€™de gerÃ§ekleÅŸen filmin Ã§ekimleri iki haftada tamamlandÄ±.

BADEM ÅžEKERÄ° OYUNCULARI

Alper SaldÄ±ran

Burcu Ã–zberk

Mehmet Atay

Burcu AltÄ±n

SelÃ§uk Veysel ZurnazanlÄ±

Hayati AkbaÅŸ

EyÅŸan Ã–zhim

Ä°ki defa ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±! PoÅŸeti görünce ÅŸoke oldu...AydÄ±nâ€™Ä±n Karacasu ilçesinde bir hafta önce bir minibüsün teybini çalan hÄ±rsÄ±z, bir hafta sonra çaldÄ±ÄŸÄ± teybi minibüsün sahibinin evinin kapÄ±sÄ±nÄ±n önüne bÄ±rakÄ±p gitti. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±nÄ±n çok nadir yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilçede vicdanlÄ± hÄ±rsÄ±zÄ±n kim olduÄŸu merak konusu oldu. Teybine kavuÅŸan Osman Can adlÄ± ÅŸoför ise hÄ±rsÄ±zÄ±n kendilerini iki defa ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
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