Alper SaldÄ±ran ve Burcu Ã–zberk'in baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ±ÂBadem Åžekeri 2 televizyon filmi bugÃ¼n yayÄ±nlanacak. YÃ¶netmenliÄŸini AydÄ±n Bulut'un yaptÄ±ÄŸÄ± filimin senaryosunu ise Alper Erze yazdÄ±. Filmin nerede Ã§ekildiÄŸi ve konusu ise merak ediliyor. Peki Badem Åžeker 2 nerede Ã§ekildi, konusu nedir? Ä°ÅŸte oyuncularÄ±...

BADEM ÅžEKERÄ° 2 KONUSU

AyÅŸeâ€™nin halasÄ±nÄ± iyleÅŸtirdikten sonra Doktor olan Mehmetâ€™in Ã¼nÃ¼ herkese yayÄ±lÄ±r. Åžifa arayan herkes namÄ± deÄŸer Badem Åžekeriâ€™nin kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rmaya baÅŸlar. TÃ¼m bu telaÅŸa iÃ§inde AyÅŸe ve Mehmetâ€™in birbirlerine olan aÅŸkÄ± iyice gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸlarken aralarÄ±na Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir engel girer. Civar kÃ¶ylerin okumuÅŸ, gÃ¶rmÃ¼ÅŸ aÄŸasÄ± Ziver bey AyÅŸeâ€™ye tutulur. AralarÄ±ndaki tek engel olarak doktoru gÃ¶ren Ziver bey, Muhtar Bahriâ€™nin de yardÄ±mÄ±yla Doktor Åžekerâ€™e Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir oyun oynar. Bu oyun AyÅŸe ile Mehmetâ€™i ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi Mehmetâ€™in hayatÄ±nÄ± tÃ¼mden karartacak bir oyundur.

BADEM ÅžEKERÄ° 2 NEREDE Ã‡EKÄ°LDÄ°?

Tarihi dokusu ve doÄŸasÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Ã‡anakkaleâ€™de gerÃ§ekleÅŸen filmin Ã§ekimleri iki haftada tamamlandÄ±.

BADEM ÅžEKERÄ° OYUNCULARI

Alper SaldÄ±ran

Burcu Ã–zberk

Mehmet Atay

Burcu AltÄ±n

SelÃ§uk Veysel ZurnazanlÄ±

Hayati AkbaÅŸ

EyÅŸan Ã–zhim