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09.08.2020 - 13:25 | | DHA

Bağcılar'da düğün ve nikah salonlarına denetim

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Bağcılar'da işyerleri denetiminin ardından haftasonu düğün salonları denetlendi. Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarıldı.

Bağcılar'da düğün ve nikah salonlarına denetim

İçişler Bakanlığı'nın son günlerde artan koronavirüs vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde Bağcılar'da işyerleri denetiminin ardından haftasonu düğün salonları denetlendi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis ve Belediye Zabıta ekipleri ilçede bulunan 63 düğün ve nikah salonunu denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarıldı. Denetimlerde çoğunlukla genelgede belirtilen kurallara uyulduğu görülürken eksikleri olan salonlar uyarıldı. Denetim esnasında düğün sahiplerinden oyun oynanırken el ele tutulmadan, gerçekleştirilecek oyunlar oynanması istendi.

 

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