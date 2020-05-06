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06.05.2020 - 17:35 | | DHA

Bağcılar'da iş merkezinin deposunda yangın

İstanbul Bağcılar'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına ederken, çevrede toplananların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, çalışmaları izledikleri görüldü.

Bağcılar'da iş merkezinin deposunda yangın

Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

CORONA VİRÜS SALGINI UNUTULDU

Öte yandan yangını izlemek için caddeye gelen vatandaşlar corona virüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklamasıEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.
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