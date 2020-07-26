26.07.2020 - 13:10 | | DHA
Bağcılar'da sokaklarda "koronaya selam" partisi! Sosyal medyada paylaştılar
İstanbul Bağcılar’da zaman zaman bir araya gelen gençler coronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.
Bağcılar'da çeşitli zamanlarda bir araya gelen gençler sokak ortasında parti verdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayan gençler, maske takmayarak, sosyal mesafeye uymadı.
Mahalle aralarında bir araya gelen gençler, çalan müzik ve ışık gösterileri eşliğinde eğlendi.
20 -30 kişilik grupların bir araya geldiği partileri gençler sosyal medya hesaplarından "virüs partisi", "korona partisi" ve "koronaya selam partiye devam" gibi notlarla yayınladı.
Azerbaycan'ın Tovuz'daki mevzileri görüntülendi!Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani, “Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni cephe açmak ve Karabağ münakaşasında dünyayı kendilerine inandırmak amacıyla buraya saldırdılar. Ama bilmiyorlar ki onların karşısında günden güne güçlenen Azerbaycan askeri, Azerbaycan Ordusu var” dedi.