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14.10.2020 - 11:10 | | DHA

Bağcılar’daki okulların su depoları temizlendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçişinin öncesinde Bağcılar Belediyesi tarafından ilçedeki 138 devlet okulunda bulunan 165 su deposu temizlenerek hijyenik hale getirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sağlığımızı tehdit edebilecek kirli depoları temizleyerek güvenilir hale getirdik” dedi.

Bağcılar’daki okulların su depoları temizlendi

Bağcılar Belediyesi, ilçede hizmet veren kamu kurumlarının temizliğine yönelik çalışmaları ara vermeden devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 138 okulda temizlik çalışması başlatıldı. Uzman ekip tarafından fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç aşamada gerçekleştirilen çalışmalarda önce depo zemininin temizliği yapıldı. Depoların içi ve dışı, sağlığa zararlı olmayan dezenfektan ile temizlendi. Çatlak veya sorunlu alanlar elden geçirilirken depo içindeki su, dalgıç motor ile tahliye edilerek kontrolden geçirildi. Temizliği tamamlanan su depolarının son kontrolü yapıldıktan sonra kapağı kapatılarak etiket yapıştırıldı.

6 BİN 650 METRE KÜP HACİMLİ 281 DEPO TEMİZLENDİ

Temizlikte öncelik ise binlerce öğrencinin eğitim gördüğü okullara verildi. Çocukların sağlıklı suya ulaşmalarını sağlamak amacıyla su deposu bulunan 138 okuldaki 165 depo, belirtilen kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde hijyenik hale getirildi. Titiz çalışmalar sonucunda 138 okulun yanı sıra 43 cami, 10 kuran kursu, 3 mescit ve 23 çeşitli kamu kurumu olmak üzere toplam 217 binada bulunan 281 depo temizlendi.

Su depolarının sağlık açısından çok önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğitim sezonu başlamadan önce okullarımızı ve kamu kurumlarımızda temizlik seferberliği başlattık. Her türlü mikrobun barınabileceği, hastalıkların yayılabileceği noktaları pırıl pırıl hale getirdik. Sağlığımızı tehdit edebilecek kirli depolar temizlenerek güvenilir hale getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hijyene ve temizliğe devam edeceğiz” dedi. Kamu kurumlarının su deposu bakımı periyodik olarak yılda iki kez yapılıyor.

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