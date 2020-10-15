‘Bağışlanan ilaç söylenenden çok fazla’

Orijinal ilacın üreticisi Gilead Sciences’ın Türkiye yetkilileri Remdesivir’in, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından henüz ruhsatlandırılmadığı ve ticari olarak kullanıma sunulmadığını açıkladı.



Görüşmeler sürüyor



Üretici firma olarak nisan ayından itibaren, erişim programları düzenlendiği ve ilacın temini için mevcut Remdesivir tedariklerinin tamamı olan 1.5 milyon adedin Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyaya bedelsiz olarak bağışlanmasının taahhüt edildiğini dile getiren yetkililer, Milliyet’e yaptıkları açıklamada, “Ülkemize Remdesivir tedariki haziran ayından itibaren partiler halinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’ye bugüne kadar yapılan bağış miktarı resmi makamlarca daha önce ifade edilen miktarın çok üzerindedir. Tedariğin devamlılığının sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor ve Bakanlığın nihai kararı bekleniyor” dedi.



Türkiye’de Gilead Sciences tarafından üretilen orijinal ilaca erişim talebinin yalnızca hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üzerinden Yurtdışı İlaç Temini Prosedürü kapsamında yapıldığının altını da çizen yetkililer, kullanıma uygunluk kriterlerinin de Sağlık Bakanlığı’nca yayımlandığı belirterek, “Ürünün tedariği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü deposu (Ankara) tarafından talep yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.