'Baharı okulda karşılayalım'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu. Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok “sıra dışı” ve “ilginç” bir dönemin geride kaldığını söyledi.



Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum” dedi. Selçuk, “İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat’tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz” dedi.

Öğrencilere tavsiyeler

Selçuk, yarıyılın 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacağını hatırlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu: “Lütfen fırsat buldukça oyunlar oynayın, bedeninizle, ruhunuzla şarkılar dinleyin, bol bol okuyun, mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın. Resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu ve bedeninizi, zihninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun.”

81 ilden birer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı video konferansta, öğrencilerle sohbet ederek görüşlerini dinleyen Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanış zilini çaldı.











Uzaktan eğitime uzaktan karne



Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler karnelerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden aldı. Gelibolu 26 Kasım İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Semra Sevim, öğrencilerine karnelerini EBA üzerinden gösterdi. Aileler ise çocuklarının karne sevinçlerini cep telefonlarıyla görüntüledi. İkinci sınıf öğrencisi Emin Bozkur, “Öğretmenimi, arkadaşlarımı, okulumu özledim. İlk kez heyecansız bir karne alıyorum. Bir an önce arkadaşlarıma, okuluma, öğretmenime kavuşmak istiyorum. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum” diye konuştu.













Velilere takdir belgesi



Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini verimli geçirmeleri için hazırlandı. Etkinlik takvimi “http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html” adresinde erişime açıldı. Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından, uzaktan eğitim döneminde velilere yönelik hazırlanan takdir belgesi paylaşıldı. Bakan Selçuk imzalı takdir belgesinde, “Sevgili anneler ve babalar, uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devam etmesi yönünde gösterdiğiniz özverinin farkındayız. Bu üstün gayretlerinizden dolayı sizlere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.



‘Bir sonraki zil okulda çalacak’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı ama inşallah bir sonraki zil, sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, da Twitter hesabından “Sabrın, azmin ve eğitim aşkının yeni boyutlarını gördük. Yeni eğitim döneminde, tüm çocuklarımızın okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umuyor, iyi tatiller diliyorum” mesajını paylaştı.











Nakil işlemleri açıldı



Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. MEB’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38’inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir.”