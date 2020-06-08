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08.06.2020 - 13:53 | | DHA

Bahçedeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı!

Tokat’ın Zile ilçesinde, evin bahçesine giren yılandan korkan Sevgi Arı'nın (18) yardımına, itfaiye personeli babası yetişti. Yakalanan yılan, doğaya salındı.

Bahçedeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı!
Son dakika... Yılan paniği büyüyor! 3 ilde daha görüldü
Son dakika... Yılan paniği büyüyor! 3 ilde daha görüldü
Son dakika... Yılan paniği büyüyor! 3 ilde daha görüldü
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Zile ilçesinde Kislik Mahallesi Nergiz Sokak'ta oturan itfaiye personeli Murat Arı'nın (42) evinin bahçesine yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan girdi. Yılanı gören ve korkan kızı Sevgi Arı, babasını arayarak yardım istedi. Mesai arkadaşları ile evine gelen Murat Arı, bahçede bulunan yılanı yakalayarak Dere Boğazı mevkisinde doğal yaşam ortamına geri bıraktı.

Bahçede kocaman bir yılan gördüğünü ve evdekilerle çok korktuklarını belirten Sevgi Arı, "İtfaiyede çalıştığı için babamı aradım. Mesai arkadaşları ile geldi. Yılanı görünce çok korktuk" dedi.

‘NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞLAR’

Mesleği sebebiyle çok yılan yakaladıklarını ama kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini söyleyen Murat Arı, "Ev kalabalıktı. Çok korkmuşlar, panik olup ne yapacaklarını şaşırmışlardı yılanı görünce. Kızım beni arayınca hemen geldik. Yılanı yakalayarak doğal yaşam ortamına bıraktık" dedi. 

 

MEB, LGS’ye girecek öğrencileri ekran başına çağırdıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.
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