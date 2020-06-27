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27.06.2020 - 12:58 | | DHA

Bahçelievler'de patlama olan işyerinin yanındaki binalar da hasar gördü

İstanbul Bahçelievler'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu. Bir dairenin oturma odasının duvarı yıkıldı.

Son dakika haberi: İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi
Son dakika haberi: İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi
Son dakika haberi: İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi
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Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle binadakiler ve çevredekiler korku yaşadı. Patlama nedeni ile yan binaların camları kırıldı, dairelerin içinde büyük hasarlar meydana geldi. Bir dairenin ise oturma odasının duvarı yıkıldı.

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