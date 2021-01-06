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06.01.2021 - 12:41 | | DHA

Bahçesinde kazı yaparken buldu! Hemen haber verdi

Bartın'ın Ulus ilçesinde bahçesine ağaç dikmek ve temizlik yapmak için kazı yapan İsmail Yılmaz, 3 kerpiç yapıya rastladı. Arkeologlar, kerpiç yapıların bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Bahçesinde kazı yaparken buldu! Hemen haber verdi

Bartın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz (61), kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü. Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı. Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı.

Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı. Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.

Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, “Bahçede bel ve küreklerle diken ve ağaç köklerini temizlerken, sert bir şey olduğunu fark ettim. Sonra biraz kazdım ve kerpiç yapıya denk geldim. Çok şaşırdım, içlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra müze müdürlüğüne haber verdim. Baktılar incelediler. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız bu yapının Bizans ve Geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceğin söylediler. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz” dedi.

 

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildiMuğla’nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.
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