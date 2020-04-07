07.04.2020 - 17:52 | | milliyet.com.tr
Bakan acı haberi duyurdu! Corona virüsten öldü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, emektar Avrupa Birliği Daimi Temsilcilerinden Ahmet Eğri'nin Covid-19 tedavisi gördüğü Brüksel’de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin emektar personeli Ahmet Eğri kardeşimiz #Kovid-19 tedavisi gördüğü Brüksel’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.
Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson'ın bu görüntüsü çok konuşulmuştu!Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bisikletiyle korumalar eşlik etmeden yaptığı market alışverişi görüntüleri tekrar gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen kullanıcılar, karantinada olan Boris Johnson dışarı çıktığını sanarak bu anları paylaştı.