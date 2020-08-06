06.08.2020 - 17:29 | | DHA
Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumlarıyla ilgili talimatlar verdi.
Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı!İstanbul'da iki çocuk annesi 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Polise şikayetinin ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eski eşi Z. E.'nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Önem, “Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" dedi.