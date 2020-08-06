MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi!
ABONE OL
06.08.2020 - 17:29 | | DHA

Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.

Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumlarıyla ilgili talimatlar verdi.

Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı!İstanbul'da iki çocuk annesi 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Polise şikayetinin ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eski eşi Z. E.'nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Önem, “Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

Hemşirede korona virüs çıktı! Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alındı

Hemşirede korona virüs çıktı! Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alındı

Sıradaki Haber