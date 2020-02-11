MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Akar'dan taziye mesajı
ABONE OL
11.02.2020 - 09:08 |

Bakan Akar'dan taziye mesajı

İdlib'de rejim unsurlarının alçakça saldırında 5 askerimizin şehit olması sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taziye mesajı yayınladı.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığ mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bakan Akardan taziye mesajı

Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram Hesap Silme 2020 (Instagram Kapatma Linki) - Instagram hesabı nasıl silinir?

İnstagram Hesap Silme 2020 (Instagram Kapatma Linki) - Instagram hesabı nasıl silinir?

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber