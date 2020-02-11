Bakan Akar'dan taziye mesajı

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığ mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.