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16.10.2020 - 20:19 |

Bakan Albayrak'tan Esayan için başsağlığı mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan Esayan için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Markar Esayan.
Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.

Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...
Vefat haberi hepimizi derinden üzdü.
Başımız sağ olsun...

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