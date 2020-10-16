Bakan Albayrak'tan Esayan için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Markar Esayan.

Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.

Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...

Vefat haberi hepimizi derinden üzdü.

Başımız sağ olsun...