16.10.2020 - 20:19 |
Bakan Albayrak'tan Esayan için başsağlığı mesajı
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Markar Esayan.
Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.
Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...
Vefat haberi hepimizi derinden üzdü.
Başımız sağ olsun...
Markar Esayan.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.
Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...
Vefat haberi hepimizi derinden üzdü.
Başımız sağ olsun...