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30.06.2020 - 21:11 |

Bakan Berat Albayrak: Arayan, mesaj atan herkese teşekkür ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra - Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih dünyaya gözlerini açtı. Bakan Albayrak, Twitter'dan Hamza Salih'in doğması nedeniyle kendilerini tebrik edenler için mesaj yayınladı

Bakan Berat Albayrak: Arayan, mesaj atan herkese teşekkür ederiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da iş çıkışı metrobüste ve trafikte yoğunluk yaşandıİstanbul'da iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu. Yenibosna metrobüs durağında kalabalık sebebiyle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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