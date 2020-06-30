Bakan Berat Albayrak: Arayan, mesaj atan herkese teşekkür ederiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin" ifadelerini kullandı.