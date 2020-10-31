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31.10.2020 - 23:42 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

İzmir'deki deprem nedeniyle birçok ülkeden mevkidaşları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.

Bakan Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani telefonla Çavuşoğlu'nu aradı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten dışişleri bakanları, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Ayrıca, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Ürdün’ün Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirttiği mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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