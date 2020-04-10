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10.04.2020 - 09:38 |

Bakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte günün kahramanı 18 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri kapsamında 18 şehrin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaşarak günün kahramanlarını ilan etti.

Bakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte günün kahramanı 18 şehir

Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 96 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e, iyileşen hasta sayısının 2142'ye ulaştığı açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.

Bakan Fahrettin Koca açıkladı İşte günün kahramanı 18 şehir


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