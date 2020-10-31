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31.10.2020 - 08:25 |

Bakan Karaismailoğlu'ndan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir depremi ile ilgili "Ulaşım ve iletişim açısından bir sıkıntı yok. Tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir depremiyle ilgili bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve iletişim açısından bir sıkıntı yok. Tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız hassas bir çalışma yapıyorlar, enkazı kaldırmak için çalışıyorlar. Baya yoğun bir çalışma var. " ifadelerini kullandı.

"17 binada sıkıntı var maalesef." diyen Karaismailoğlu, "Herhangi bir ihtiyacımız yok. İnşallah hepsine ulaşırız. Bir an önce ulaşmanın telaşı içindeyiz." dedi.

TAM BİR KOORDİNASYON İÇERİSİNDEYİZ

Karaismailoğlu, "İletişim açısından bir sıkıntı yok, tam bir koordinasyon içindeyiz. İnşallah yaşayan vatandaşlara ulaşmak istiyoruz. Barış Sitesi denilen 4 bloklu sitenin olduğu yerdeyiz. Takip ediyoruz." diye konuştu.

 

Son dakika! İzmirliler geceyi sokakta geçirdiİzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
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