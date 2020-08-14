Bakan Koca 15 ilin saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

14.08.2020 - 22:50 | | DHA
Bakan Koca 15 ilin saÄŸlÄ±k müdürüyle görüÅŸtü
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca,Â 14 AÄŸustos Ä°l DeÄŸerlendirme ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda, 15 ilin saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "14 AÄŸustos Ä°l DeÄŸerlendirme ToplantÄ±larÄ±. 15 ilimizin saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleriyle ayrÄ± ayrÄ± toplantÄ± yaptÄ±k. Nedenleriyle vaka artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaÃ§larÄ± ele aldÄ±k. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde deÄŸiÅŸmeyen konu, sizce ne olmuÅŸtur? Hastalar, hastalÄ±ÄŸa basit sebeplerle yakalanÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.Â
14 AÄžUSTOS Ä°L DEÄžERLENDÄ°RME TOPLANTILARI. 15 ilimizin saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleriyle ayrÄ± ayrÄ± toplantÄ± yaptÄ±k. Nedenleriyle vaka artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaÃ§larÄ± ele aldÄ±k. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde deÄŸiÅŸmeyen konu, sizce ne olmuÅŸtur? Hastalar, hastalÄ±ÄŸa basit sebeplerle yakalanÄ±yor. pic.twitter.com/MdNz0usHOc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
Berat Albayrak açÄ±kladÄ±: Ekonomide milli baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MÄ°LLÄ° BAÄžIMSIZLIÄžIN bir bedeli var. Bizim ecdadÄ±mÄ±z bu bedeli canÄ± pahasÄ±na SAYISIZ kere ÖDEDÄ°. SÄ±ra bizde! Biz BUGÜN baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesinde taÅŸÄ±n altÄ±na elimizi deÄŸil, YÜREÄžÄ°MÄ°ZÄ° koyuyoruz. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun." dedi.