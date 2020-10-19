19.10.2020 - 19:17 |
Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç." dedi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.