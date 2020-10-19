Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.