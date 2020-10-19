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19.10.2020 - 19:17 |

Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç." dedi.

Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.

Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız

 

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