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19.05.2020 - 19:01 | | AA

Bakan Koca 'azalma var, sayı düşüyor' diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 382 test yapıldı ve 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen hasta sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

"Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız 'kontrollü sosyal hayat', hep birlikte tedbir. Koşulu, maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 5 günlük corona virüs tablosu

Bakan Koca azalma var, sayı düşüyor diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca azalma var, sayı düşüyor diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca azalma var, sayı düşüyor diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca azalma var, sayı düşüyor diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca azalma var, sayı düşüyor diyerek corona virüste son durumu paylaştı

 

 

Türkiye günkük corona virüs tablosu (19 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 151 bin 615, can kaybı 4 bin 199 oldu. Son 24 saatte 1318 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu
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