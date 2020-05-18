18.05.2020 - 20:02 |
Bakan Koca 'azalmaya devam ediyor' dedi ve corona virüste son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım.
Türkiye'nin son 3 günlük corona virüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde 15 gün daha seyahat kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.