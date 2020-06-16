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16.06.2020 - 20:16 | | AA

Bakan Koca 'bazı bölgeler ve grup davranışları'nı işaret ederek paylaştı! Azalma başladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Bakan Koca 'bazı bölgeler ve grup davranışları'nı işaret ederek paylaştı! Azalma başladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca bazı bölgeler ve grup davranışlarını işaret ederek paylaştı Azalma başladı

 

Bakan Koca bazı bölgeler ve grup davranışlarını işaret ederek paylaştı Azalma başladı

Bakan Koca bazı bölgeler ve grup davranışlarını işaret ederek paylaştı Azalma başladı

Bakan Koca bazı bölgeler ve grup davranışlarını işaret ederek paylaştı Azalma başladı

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (16 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.
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