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19.10.2020 - 22:34 | | AA

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı ve uyardı: Binmeyin

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı ve uyardı: Binmeyin

Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı ve uyardı: Binmeyin

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