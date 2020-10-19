19.10.2020 - 22:34 | | AA
Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı ve uyardı: Binmeyin
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.
İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.