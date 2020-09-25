25.09.2020 - 15:24 | | DHA
Bakan Koca hematoloji bölümünü ziyaret etti
Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Samsun’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümünü ziyaret etti.
Tedavi gören hastalarla sohbet eden Bakan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve hepsine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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