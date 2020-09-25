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25.09.2020 - 15:24 | | DHA

Bakan Koca hematoloji bölümünü ziyaret etti

Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Samsun’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümünü ziyaret etti.

Bakan Koca hematoloji bölümünü ziyaret etti

Tedavi gören hastalarla sohbet eden Bakan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve hepsine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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