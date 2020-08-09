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09.08.2020 - 19:07 |

Bakan Koca illeri tek tek saydı ve uyardı! İşte temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (covid-19) temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi.

Bakan Koca illeri tek tek saydı ve uyardı! İşte temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı...

Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

 

Bakan Koca illeri tek tek saydı ve uyardı İşte temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı...

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, koronavirüsün viral bir enfeksiyon olduğunu hatırlatarak, 'Riske karşı tedbir alın' dedi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

Bakan Koca illeri tek tek saydı ve uyardı İşte temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı...

BAKAN KOCA'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise; 'COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın' dedi.

Bakan Koca illeri tek tek saydı ve uyardı İşte temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı...

 

 

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