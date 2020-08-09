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09.08.2020 - 16:15 | | AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe paylaşımlar

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, koronavirüsün viral bir enfeksiyon olduğunu hatırlatarak, 'Riske karşı tedbir alın' dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan peş peşe paylaşımlar

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BAKAN KOCA'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise; 'COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan peş peşe paylaşımlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe paylaşımlarSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın' ifadelerini kullandı.
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