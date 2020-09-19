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19.09.2020 - 20:49 |

Bakan Koca İspanyol gribini örnek verdi: Aynı şekilde bulaşıyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüs ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Koca son paylaşımında 1918'lerde dünyaya diz çöktüren, 50 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olan İspanyol gribini örnek vererek uyardı.

Bakan Koca İspanyol gribini örnek verdi: Aynı şekilde bulaşıyordu

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru.



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