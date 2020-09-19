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19.09.2020 - 22:42 |

İspanyol gribi nedir, nasıl bitti? İspanyol gribi ne zaman çıktı, kaç yıl sürdü, belirtileri nelerdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüs ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Koca son paylaşımında 1918'lerde dünyaya diz çöktüren, 50 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olan İspanyol gribini örnek vererek uyardı. Miilyonlarca vatandaş ise İspanyol gribini araştırmaya başladı. Peki İspanyol gribi nedir, nasıl bitti? İspanyol gribi ne zaman çıktı, kaç yıl sürdü, belirtileri nelerdi?

İspanyol gribi nedir, nasıl bitti? İspanyol gribi ne zaman çıktı, kaç yıl sürdü, belirtileri nelerdi?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter adresi üzerinden İspanyol gribi hakkında paylaşım yaptı. Vatandaşlar ise İspanyol gribi hakkında meraklandı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru."

Bakan Koca diğer bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İspanyol gribi salgınında, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım."

İSPANYOL GRİBİ NEDİR, NE ZAMAN ÇIKTI, KAÇ YIL SÜRDÜ?

İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918 - 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır.İspanyol Gribi, 500 Milyondan fazla kişiye bulaşması sonucu 18 ay içinde 50 milyon dolayında insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biri olmuştur.Salgın ılımlı ilk dalga, şiddetli ikinci dalga ve artçı üçüncü dalga olmak üzere üç dalga halinde seyretmiştir. İspanyol Gribinin bir özelliği, zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok, sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıdır. I. Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre dört yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur.

Türkçede 1918'den itibaren "İspanyol Nezlesi" sözcük grubu kullanılmıştır. Yıllar sonra açılan bazı toplu mezarlardan alınan örnekler sonucunda domuz gribine sebep olan H1N1 virüsünden (birkaç ufak farklılık haricinde aynı) kaynaklandığı anlaşılan hastalık, İngilizceden tercümeden dolayı "İspanyol Gribi" olarak anılmaya başlanmıştır. Salgın İspanya'da başlamamasına rağmen İspanyol nezlesi olarak adlandırılmasının sebebi ise İspanya'nın, I. Dünya Savaşı'nda yer almamış olması ve askerî sansür nedeniyle diğer Avrupa devletlerinde salgından söz edilmezken İspanyol basınının salgın konusunu ilk kez gündeme getirmiş olmasıdır.

 

 

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