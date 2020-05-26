26.05.2020 - 20:19 |
Son dakika! Bakan Koca 'iyileşen hasta sayısında önemli bir artış var' diyerek corona virüs'te son durumu paylaştı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu. Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.