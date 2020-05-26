Son dakika! Bakan Koca 'iyileşen hasta sayısında önemli bir artış var' diyerek corona virüs'te son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.