Bakan Koca İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı

Koca, Twitter hesabından, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı. Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız." ifadelerini kullandı.