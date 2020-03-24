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24.03.2020 - 20:00 | | AA

Bakan Koca, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.

Bakan Koca, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Binali Yıldırım'la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin üzüntülerini paylaşıyorum. Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

 

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