Bakan Koca paylaştı: 'Beklenen gün geldi'

Koronavirüs salgını ülkemizde gün geçtikçe etkisini yitirmeye devam ederken normalleşme sürecinin de ilk adımları atıldı. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonlarında bir gün sokağa çıkma izni getirilmişti.

SAAT 11:00-15:00 ARASI

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verilecek. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler bugün saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecek.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI: BEKLENEN GÜN GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.