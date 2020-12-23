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23.12.2020 - 21:25 | | AA

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanlarımıza destek olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek olunmasını istedi. Koca, "Ön saflarda kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tedbirlere uyarak destek olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüs tedavisi gören bir sağlık çalışanının videosunu paylaşarak, "Ön saflarda kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanının "Başından beri ön saflardayız. Uyumak yok, eve gitmek yok. 'Merak etme' diyordum ki anneme aklı kalmasın. Oysa tanıdığım, tanımadığım ne çok meslektaşım düştü pençesine. İşte şimdi de sıra bendeymiş. Allah'ım yaşamak istiyorum." sözleriyle başlayan bir dakikalık videoda şu uyarılar yer aldı:

"Eski normallerimize mesafe koyduğumuzda sadece kendimizi değil, temas ettiğimiz herkesi korumuş oluruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."



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