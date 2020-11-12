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12.11.2020 - 23:23 | | AA

Bakan Koca paylaştı: Ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaştı.

Koca, ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."



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