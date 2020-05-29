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29.05.2020 - 19:21 | | AA

Bakan Koca 'sayı azalıyor, düşüş sürüyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı.Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1141 Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğunu, 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 125 bin 963'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca 'sayı azalıyor, düşüş sürüyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120, vefat sayısı 4 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324, iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.

"Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca sayı azalıyor, düşüş sürüyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca sayı azalıyor, düşüş sürüyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca sayı azalıyor, düşüş sürüyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca sayı azalıyor, düşüş sürüyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca sayı azalıyor, düşüş sürüyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

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