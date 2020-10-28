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28.10.2020 - 18:32 | | AA

Bakan Koca, Şişli Etfal Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Şişli Etfal Hastanesi'ni ziyaret etti

Bakan Koca, ziyaretinde, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

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