MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca 'vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı
ABONE OL
31.05.2020 - 20:36 |

Bakan Koca 'vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu. Son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.

Bakan Koca 'vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.

Bakan Koca vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz izlediSivas'ta, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangını merak ederek dışarıya çıkan mahalle sakinleri, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, çalışmaları izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca 'vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca 'vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Bakanlık, cinsel istismar içerikli yayın için savcılığa başvurdu

Bakanlık, cinsel istismar içerikli yayın için savcılığa başvurdu

Sıradaki Haber