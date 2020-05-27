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27.05.2020 - 20:26 |

Bakan Koca 'veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor' diyerek son durumu paylaştı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu. Son 24 saatte 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 122 bin 793 oldu.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR

Türkiye'nin son 3 günlük corona virüs tablosu

Bakan Koca veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor diyerek son durumu paylaştı

Bakan Koca veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor diyerek son durumu paylaştı

Bakan Koca veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor diyerek son durumu paylaştı

 

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