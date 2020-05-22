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22.05.2020 - 19:55 | | AA

Bakan Koca 'yeni vaka sayısı 1000'in altında' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı.

Bakan Koca 'yeni vaka sayısı 1000'in altında' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 5 günlük corona virüs tablosu

Bakan Koca yeni vaka sayısı 1000in altında deyip corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca yeni vaka sayısı 1000in altında deyip corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca yeni vaka sayısı 1000in altında deyip corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca yeni vaka sayısı 1000in altında deyip corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca yeni vaka sayısı 1000in altında deyip corona virüste son durumu açıkladı

 

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