MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz
ABONE OL
21.01.2021 - 21:48 | | AA

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aşısı olduğu anları paylaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet