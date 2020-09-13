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13.09.2020 - 01:13 | | AA

Bakan Koca'dan '100 bin aktif hasta' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada 100 bin aktif insanın şehirler arası seyahat ettiğine ilişkin yanlış bilgi yayıldığını belirterek, "100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor." bilgisini verdi.

Bakan Koca'dan '100 bin aktif hasta' açıklaması

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir gazetedeki habere atıfla sosyal medyada yayılan yanlış bilgide, "100 bin aktif insanın şehirler arası seyahate çıktığı"nın ifade edildiğini belirtti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor.

HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125 bin 246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Bu sayı HES kodu kullanmaya başladığımız tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade etmektedir. HES kodu kullanımını yaygınlaştırmak temel hedeflerimizden biri. Güvenli alan kullanımı HES kodu ile mümkün. Mücadele birlikteliği hepimizi virüsten kurtaracak olan güçtür."

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