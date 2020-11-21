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21.11.2020 - 12:19 | | DHA

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş ve üstünü uyararak, "Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin" dedi.

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.

Bakan Kocadan 65 yaş ve üstüne uyarı

 

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