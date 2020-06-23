23.06.2020 - 22:28 | | AA
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürleriyle corona virüs görüşmesi: Vaka artışları ele alındı!
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.
Corona virüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldıKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı. Çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vakaların görüldüğü Orta Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinadaki mahallenin giriş çıkışlarına güvenlik şeridi ile demir bariyerler konuldu.