Bakan Koca’dan bayram uyarısı: Kesinlikle el sıkma kucaklaşma olmamalı

Koca, şu açıklamalarda bulundu: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Toplantının yoğun bir gündemle gerçekleştiğini vurgulayan Koca, Bilim Kurulu’nun önümüzdeki çarşambadan itibaren yüz yüze toplanacağını açıkladı.



MOTİVASYON GÜCÜ: Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Sayıları azaltmalı, arayı açmalıyız.



FUTBOL COŞKUSU TEHDİDİ UNUTTURMASIN: Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz’da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz.



TOPLU BAYRAMLAŞMA YAPILMAMALI: Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır.



902 yeni vaka



Türkiye’de dün 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, 19 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre dün 43 bin 404 test yapıldı, bin 203 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.