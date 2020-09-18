Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Koca, son yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerini başarılarına dikkat çekti.

Bakan Koca; koronavirüs salgınına karşı uyarılarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca: "83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" ifadelerini kullandı.